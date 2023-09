Braga-Napoli 1-2, Juan Jesus: “Troppa polemica intorno a noi. Critiche? Le accetto”

Juan Jesus ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Braga-Napoli 1-2, match della prima giornata del gruppo C di Champions League 2023/2024. Il difensore brasiliano è finito ancora nel fuoco delle critiche per il gol del momentaneo pareggio portoghese: “Accetto le critiche, sono grande ormai e ho le spalle larghe – spiega l’ex Roma – Intorno a noi ci sono troppe polemiche, siamo un gruppo fantastico e lavoriamo bene con Garcia. Ogni allenatore ha il proprio modo di lavorare, adesso cerchiamo di stare vicini e stretti per sfruttare le ripartenze.” Sull’andamento del girone: “Era importante vincere oggi, era il nostro dovere. A volte dobbiamo essere più compatti, in Champions è normale dover soffrire.”