Borussia, Terzic: “Vogliamo essere fra le migliori otto squadre d’Europa”

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Chelsea dopo la vittoria per 1-0 in Germania. “Abbiamo lavorato duro per arrivare dove siamo. Non eravamo soddisfatti della prima parte di stagione e nelle ultime settimane abbiamo dimostrato di saper lottare come squadra. Al triplice fischio domani, vogliamo essere fra le migliori otto squadre d’Europa”. Poi su Kobel ha aggiunto: “Di giorno in giorno si è sentito meglio, dopo la rifinitura decideremo se potrà giocare oppure no”.