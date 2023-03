Benfica, Schmidt: “Obiettivo quarti. Club Brugge? Tanta qualità nei singoli”

Roger Schmidt, tecnico del Benfica, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Club Brugge, valevole per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League: “Domani continueremo a lottare per arrivare ai quarti, nonostante la vittoria dell’andata. Mi aspetto una gara difficile, loro hanno un gruppo di qualità, soprattutto nei singoli”.

Schmidt ha poi continuato: “Se possiamo vincere la Champions? Tutte le squadre che sono qui possono, ma non con la stessa probabilità. Chi ha meno budget ha meno possibilità, ma niente è impossibile nel calcio. Ho un contratto di un altro anno qui e ad un certo punto parleremo del mio rinnovo, ma ora ci sono cose più importanti da fare. Intanto penso alla partita di domani”.