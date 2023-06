Biglietti Inter-Manchester City a San Siro: informazioni, prezzi e quando escono

Un maxi-schermo a San Siro, per seguire tutti insieme la finale di Champions League 2023 tra Inter e Manchester City. L’annuncio del club nerazzurro è arrivato in queste ore, con la società che metterà a disposizione uno schermo da oltre 400 metri quadrati in corrispondenza del primo anello arancione dello stadio “Giuseppe Meazza”. Con alcune migliaia di fortunati tifosi che saranno presenti a Istanbul, l’obiettivo come si legge nella nota ufficiale è quello di “offrire ai tifosi un’esperienza immersiva di visione della partita, che li faccia sentire ancora più vicini alla squadra”.

Per quanto riguarda i prezzi, l’Inter ha comunicato che il biglietto per accedere a San Siro in occasione della finale costerà 20 euro per il prato e per il primo anello dei settori rosso, verde e blu. Il secondo anello sarà in vendita a 14 euro mentre il terzo anello costerà 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com. L’Inter precisa inoltre che i tifosi al termine della partita dovranno lasciare San Siro e defluire dalla zona, indipendentemente dal risultato della finale di Istanbul.