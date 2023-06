Pentathlon Moderno, World Cup 2023: Micheli e Sotero in finale ad Ankara, in palio un pass olimpico

Hanno conquistato l’accesso alla World Cup Final 2023 di Pentathlon Moderno, in corso ad Ankara (Turchia), Elena Micheli (Carabinieri) e Alice Sotero (Fiamme Azzurre). Le azzurre sono uscite indenni dalle semifinali e andranno a caccia del pass olimpico, riservato alla vincitrice dell’atto conclusivo, in programma sabato 3 giugno. Sotero ha ottenuto il secondo posto con 1.328 punti nella semifinale A, alle spalle della francese Teiza con 1.334. Niente da fare purtroppo per Alessandra Frezza, a cui non sono bastati i suoi 1.039 punti per avanzare. Tutto facile invece per Elena Micheli, campionessa mondiale in carica, che ha dominato la semifinale B con 1.352 punti. Appuntamento a domani, sabato 2 giugno, con le semifinali maschili: per l’Italia gareggiano Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre).