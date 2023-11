Benfica-Inter, Inzaghi: “Ho già dato la formazione alla squadra. Gioca Audero”

Nel giorno prima della sfida di Champions League dell’Inter a Lisbona contro il Benfica è andata in scena la conferenza stampa di Simone Inzaghi che, accompagnato da Carlos Augusto, ha parlato del match contro i portoghesi di domani, annunciando anche qualche scelta di formazione. Ampio turnover per il tecnico ex Lazio.

Le parole di Inzaghi: “La mia Inter a Torino mi è piaciuta, poi si sa contro la Juventus non è mai facile ma siamo stati bravi a fare una buona partita e a dare prova di essere maturi. Siamo qui in Portogallo a giocare una partita importante, con la grandissima soddisfazione di essere qualificati agli ottavi di finale con due giornate d’anticipo. Ma il nostro lavoro non è finito, c’è un primo posto da conquistare e domani dovremo fare una partita importante contro il Benfica. La formazione l’ho già data alla squadra, quindi è giusto che lo sappiate anche voi. Domani gioca Audero, volevo già farlo debuttare con il Frosinone e domani toccherà a lui. anchez domani può giocare dall’inizio, ha avuto problemi dopo le due partite con il Cile. Ora ha recuperato, domani penso possa giocare. La condizione di Sanchez andrà sempre a migliorare, perché fortunatamente è riuscito a non avere intoppi, a parte un problemino negli ultimi tre giorni, perché per lui era importante lavorare in gruppo, che non è lo stesso da solo“.