Real Madrid-Napoli, Di Lorenzo: “Qui per giocarcela. All’andata troppi errori, domani sarà diverso”

Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha accompagnato Walter Mazzarri nella conferenza della vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid, ha presentato la sfida ai ‘Blancos’ nella sua prima volta al Bernabeu: “A Madrid per giocarcela, la vittoria di Bergamo ci ha ridatò serenità. Non cambierei nessuno dei miei compagni con uno dei loro, siamo pronti per affrontare questa partita. La partita dell’andata è stata condizionata da nostri errori, domani sarà una partita diversa. Cercheremo di andarli a prendere alti e lasciarli meno spazio possibile, chiunque dovrò marcare sarà un avversario temibile. Bellingham è un giocatore incredibile, quello che ha sorpreso tutti è stato il suo impatto così devastante in una squadra come il Real Madrid. Per me è la prima volta al Bernabeu, è il coronamento del mjo percorso persoanle da giocatore professionista”.