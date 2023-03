Benfica-Inter: le indicazioni per i tifosi nerazzurri sull’acquisto dei biglietti

Dopo quanto accaduto in occasione di Porto-Inter, con migliaia di tifosi nerazzurri impossibilitati ad entrare al Do Dragao, l’Uefa è corsa ai ripari in vista del match di Champions League contro il Benfica. Attraverso un comunicato ufficiale, il club portoghese ha spiegato che ai tifosi interisti sono stati riservati 3.250 biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente sulle piattaforme ufficiali dell’Inter. Ogni altro ticket comprato altrove sarà irregolare e non consentirà di entrare allo stadio. Inoltre, i lusitani hanno invitato i sostenitori dell’Inter a non comprare biglietti riservati ai tifosi del Benfica per ragioni di sicurezza.