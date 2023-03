Pesi, Mondiali Youth: splendido Abati, tre argenti e incetta di record U17

Simone Abati è grande protagonista ai Mondiali Youth di sollevamento pesi, in corso a Durazzo, in Albania. Nella categoria -96kg, l’Azzurrino riscrive tutti i record U17, chiudendo con 144 di strappo, 173 di slancio e un totale di 317, con cinque alzate su sei. Fin dallo snatch, Abati è impegnato in un appassionante testa a testa con il turco Baki Sami Kiymet. L’armeno Margaryan e l’israeliano Margulis si fermano sotto i 140 kg, mentre Abati supera senza problemi la prova ai 144 kg, mentre il turco lo supera appena di un kg, quanto basta per prendersi l’oro. Il duello si ripropone nello slancio, in cui Abati arriva ai 173 kg, mentre Kiymet rilancia fino ai 180 kg: l’atleta italiano manca nella girata, e quindi anche in questa specialità si ferma all’argento, mentre il turco a sua volta si ferma, chiudendo a 325.