Benfica-Inter, Dumfries resta a casa per un lieve affaticamento

Denzel Dumfries non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il match Benfica-Inter, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. L’esterno olandese ha un leggero affaticamento muscolare e quindi non sarà rischiato in vista della trasferta di Napoli in campionato. Nulla di grave, quindi, ma solo normale gestione fisica di un giocatore fondamentale negli schemi del tecnico piacentino. Dumfries resterà a lavorare a Milano, svolgendo quindi un lavoro di scarico per recuperare in vista del ‘Maradona’.