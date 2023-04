Benfica-Inter 0-2, Inzaghi: “Grandissima partita, critiche so da dove vengono”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Benfica-Inter 0-2, andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Il tecnico nerazzurro non nasconde la soddisfazione: “E’ stata una grandissima partita, era solo il primo round ma sono molto soddisfatto. Adesso comunque il Benfica sarà molto pericoloso anche a Milano – ha spiegato Inzaghi – C’era uno stadio caldo ma i ragazzi hanno risposto al meglio, se non giochiamo sempre così è perchè questo è un momento di grande fatica con quattro partite in dieci giorni.”

Nessuna rivincita o vendetta, dopo le tante critiche ricevute negli ultimi tempi: “Io so da dove vengono le critiche, ho l’educazione per capirle e accettarle. Bisogna lavorare sempre di più, non ho alcuna rivincita. Bisogna pensare con lucidità a quello che abbiamo fatto e a quello che c’è da fare, ci godiamo questa grande serata ma non abbiamo fatto ancora nulla.”

BENFICA-INTER: HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)

PAGELLE E TABELLINO

CALHANOGLU ESULTA A CASA PER IL GOL DI LUKAKU (VIDEO)

LUKAKU: “CAPISCO LE CRITICHE, A FINE STAGIONE SPIEGO ESULTANZA”