Benfica-Inter 0-2, Schmidt: “Potevano esserci uno o due rigori per noi, ma a Milano possiamo vincere”

L’allenatore del Benfica, Roger Schmidt, ha parlato nel post-partita dell’andata dei quarti di finale di Champions League che ha visto i portoghesi sconfitti dall’Inter per 2-0 a Lisbona. Un risultato che sembra compromettere la corsa alla semifinale dei lusitani, ma Schmidt non la vede allo stesso modo: “Oggi siamo stati sfortunati, il 2-0 non ci stava per quanto visto in campo – afferma l’allenatore del Benfica – A Milano possiamo andare per vincere, ne sono convinto. Oggi abbiamo preso un gol su un rigore che secondo me non c’è, invece ce ne poteva essere almeno uno per noi.” Schmidt ha fatto discutere per la sua decisione di effettuare una sola sostituzione in tutta la partita: “E’ stata una mia decisione, i ragazzi stavano facendo molto bene e anche alla fine abbiamo avuto una grande occasione. Alla fine non siamo stati capaci di sfruttare le occasioni che abbiamo avuto.”

BENFICA-INTER: PAGELLE E TABELLINO

HIGHLIGTHS E GOL (VIDEO)