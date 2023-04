Bayern Monaco-Manchester City oggi in TV: orario, canale e diretta streaming ritorno quarti Champions League 2022/2023

Oggi, mercoledì 19 aprile alle ore 21:00, andrà in scena la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Manchester City. All’andata, la squadra allenata da Pep Guardiola si è imposta con un netto 3-0 e ha pesantemente indirizzato questo scontro tre quelle che, sulla carta, appaiono come le due squadre più forti tra quelle giunte fino a questo stadio della massima competizione europea. Nelle ultime 10 gare disputate, i tedeschi hanno ottenuto 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, mentre il Manchester City è reduce da 10 vittorie consecutive in tutte le competizioni e appare assolutamente inarrestabile. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Uno e in streaming sulla piattaforma Sky Go.