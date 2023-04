Bayern Monaco-Manchester City 1-1, Tuchel: “Sono soddisfatto, ci è mancata la fortuna”

Thomas Tuchel ha parlato ai microfoni di DAZN Deutschland dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League per mano del Manchester City: “Credo che siamo riusciti nuovamente a mettere in difficoltà i nostri avversari, anche più che all’andata. Purtroppo ci è mancato quel colpo di fortuna necessario per ribaltare la situazione. Personalmente, mi ritengo soddisfatto di come ci siamo comportati“. Sconfitti 3-0 all’andata, i bavaresi si sono consolati fermando la squadra di Guardiola sull’1-1 all’Allianz Arena.