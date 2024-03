Bayern-Lazio, de Ligt: “Ho imparato molto da Sarri sulla difesa”

“Ho imparato molto da Sarri sulla difesa (durante l’esperienza alla Juventus ndr). La Serie A è un grande campionato, ma sono molto felice di essere qui al Bayern in questo momento e spero solo di poter vincere domani. Immobile è un attaccante molto forte, difficile da marcare. Dovremo essere estremamente attenti”. Lo ha detto in conferenza stampa il difensore del Bayern Monaco, Matthijs de Ligt alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio. Si riparte dall’1-0 per i biancocelesti: “Le squadre italiane sono sempre forti in difesa – dice l’olandese -. Per noi è importante avere giocatori in area e creare le occasioni necessarie per fare gol, ma dobbiamo anche stare attenti dietro. Sarà una partita difficile e una grande sfida. Stiamo attraversando una fase difficile, quindi la partita di domani è davvero importante per l’intera stagione. La Champions League richiede molte energie, ma saremo pronti per domani”, conclude de Ligt.