Barcellona, Xavi: “All’andata meglio noi, vogliamo vivere una notte magica”

Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli: “Siamo pronti e motivati, incontriamo una squadra che non è al top ma che è campione d’Italia. Vogliamo vivere una notte magica“. Rispetto alla gara d’andata le due squadre sono cresciute. Il Napoli non ha mai perso dimostrando il suo valore: “Loro sono più solidi e dinamici, i calciatori sono a loro agio. Anche noi ci arriviamo bene nonostante le assenze. Bisogna competere e dimostrare quello che sappiamo fare. Siamo stati migliori al Maradona, dobbiamo ripeterci qua“. L’allenatore blaugrana ha proseguito: “È un’opportunità per entrare nei quarti dopo quattro anni. Si può capovolgere la tendenza degli ultimi anni. Siamo di fronte ai nostri tifosi e le assenze non devono essere una scusa. Non abbiamo paura di fallire, abbiamo la necessità di gareggiare in questa competizione“.

Xavi ha continuato: “Io ho una data di scadenza e non sono la cosa importante. Sono importanti la società, la squadra, la tifoseria. Non mi metto davanti io. Non è una partita qualsiasi, dobbiamo controllare tutto. Avere pazienza in attacco, difendere bene. Avere calciatori di esperienza e anche quelli giovani che sanno fare bene il loro mestiere“. Poi sul Napoli: “Per quello che abbiamo analizzato guardando le loro partite, ci aspettiamo un Napoli coraggioso. Sarà una partita aperta come spettacolo. Loro non speculano, vanno all’attacco, saltano la pressione. Mi piace molto Lobotka. È uno che lega il gioco, non perde mai il pallone. Io lo vedrei bene nel Barça“. Infine il tecnico non si sbilancia: “Io dico che non ci sono favoriti, ma abbiamo i tifosi dalla nostra parte“.