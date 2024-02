Anno record per il Museo Fifa: 273.000 visitatori, il numero più alto di sempre

Un anno da record per il Museo Fifa, sede della storia e della cultura del calcio internazionale, che nel 2023 ha accolto 273.000 visitatori, il numero più alto dalla sua apertura a Zurigo otto anni fa. Altri 350.000 visitatori online hanno esplorato le mostre digitali del museo, mentre sei milioni di fan in tutto il mondo hanno potuto interagire con i contenuti culturali ed educativi del museo nel corso dell’anno. Il programma del museo era iniziato a febbraio con la mostra “Paolo Rossi, un Ragazzo d’oro”. “Siamo lieti di essere entrati in contatto con una vasta comunità di amanti del calcio e della cultura, sia di persona che attraverso le nostre piattaforme digitali. Il 2023 è stato un anno di grande successo nel portare avanti la missione e la responsabilità del Museo Fifa di condividere la magia del calcio con il mondo intero – ha affermato l’amministratore delegato Marco Fazzone – Oltre alla nostra mostra permanente, abbiamo messo in luce le pietre miliari del calcio femminile, presentato 211 culture calcistiche, esplorato l’intersezione tra design e bel gioco, ampliato la nostra portata globale e abbracciato l’innovazione tecnologica. L’aumento del numero di visitatori, insieme alla nostra risonanza e crescita internazionale, sottolinea il nostro costante impegno nel celebrare e salvaguardare il patrimonio e la cultura del calcio su scala veramente globale”.