Newcastle-Milan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2023/2024

Il Milan farà visita al Newcastle nel match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Entrambe le squadre possono ancora qualificarsi, ma hanno bisogno di vincere e di sperare in un regalo del Borussia Dortmund, impegnato contro il Psg. Non sarà però facile specialmente visti i tanti infortuni che hanno colpito sia i rossoneri che i Magpies, che non a caso stanno faticando anche in campionato. Appuntamento alle ore 21:00 di stasera, mercoledì 13 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video.