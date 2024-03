Atletico Madrid-Inter, Inzaghi: “C’è delusione, ma i ragazzi devono essere fieri di quello che hanno fatto”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi parla dopo la sconfitta ai rigori dell’Inter contro l’Atletico Madrid, costata un posto ai quarti di finale di Champions League: “C’è delusione per tutta la famiglia Inter, la squadra e i tifosi. Ai ragazzi ho detto di essere orgogliosi, potevamo fare meglio perchè abbiamo sbagliato tanto ma non si molla di un centimetro. I ragazzi devono essere fieri di quello che hanno fatto. All’andata forse si poteva fare di più, anche oggi dopo essere andati in vantaggio abbiamo subito preso il pareggio e poi la partita è stata nelle loro mani. La squadra non è abituata a perdere, la sconfitta deve bruciare perchè avevamo la qualificazione ai quarti in mano e c’è dispiacere. Sono super orgoglioso di allenare questo gruppo, siamo usciti ai rigori come in Coppa Italia ed è un dispiacere. Ora ci mancano 10 partite in campionato perché abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere”