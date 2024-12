“Sarà una partita molto difficile domani per noi, saremo molto concentrati su come impostare la partita. Domani sarà una sfida ulteriore per noi, quello che abbiamo fatto in passato appartiene al passato, domani avremo modo di dare il nostro meglio. Il Real ha tanti giocatori fenomenali, ma hanno un gruppo, una squadra. Anche noi dovremo dimostrare le nostre qualità”. Così in conferenza stampa Ademola Lookman ha presentato la partita di domani sera di Champions League tra Atalanta e Real Madrid. La formazione bergamasca sta vivendo un momento di forma eccezionale, frutto di anni di grande lavoro e crescita costante: “Abbiamo dimostrato molto, siamo cresciuti come una squadra – spiega l’attaccante nigeriano –. Il livello di tutti è diverso, sia nelle gambe che nella mente. Si è visto in finale di Europa League, ognuno lavora per il compagno. Ma ora questa stagione è diversa”.

LE PAROLE DI GASPERINI