Arturo Vidal: “Milan-Newcastle la più brutta partita di Champions della storia”

“Ho visto la peggiore partita di Champions League della storia, Milan-Newcastle”. A dirlo è Arturo Vidal durante la trasmissione sul suo canale Twitch, in cui ha fatto un bilancio dell’ultimo turno di Champions League. L’ex Juventus e Inter riserva una frecciatina ai rossoneri, ma soprattutto agli inglesi: “Il Milan contro il Newcastle mi ha fatto rimanere male. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì. Non lo capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa nulla, è disgustoso. Devono rischiare un po’, è la loro prima partita, devono mostrare qualcosa in più, mi hanno fatto arrabbiare da morire”, ha aggiunto. E sulle altre gare: “Il Barcellona, ​​una macchina, quella è stata la partita più bella, non c’è niente di più. Beh, quella tra Porto e Shakhtar Donetsk è stata una bellissima partita, le altre partite sono state noiose, che schifo”, il giudizio.