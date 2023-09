Manchester United, clima sempre più teso tra Sancho e ten Hag: si valuta la cessione a gennaio

Manchester United e Jadon Sancho sono sempre più lontani. Il giovane talento è al momento sospeso in seguito a un litigo con il tecnico ten Hag e per ora non è arrivata alcuna scusa da parte del calciatore nei confronti del suo allenatore. Anzi, continuano i nervi tesi: Sancho sostiene di non essersi allenato male come sostiene invece ten Hag. Per ora continua ad allenarsi da solo e mentre non si sa cosa accadrà nelle prossime settimane, una cosa appare probabile secondo il Daily Star: il giocatore a gennaio potrebbe essere venduto, nonostante appare impossibile cederlo allo stesso prezzo (73 milioni) con cui è stato pagato due anni fa dal Borussia Dortmund.