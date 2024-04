Arsenal-Bayern Monaco 2-2, Tuchel incredulo: “Negato un rigore solare. L’arbitro ha ammesso di averlo visto”

Thomas Tuchel si presenta su tutte le furie in conferenza stampa dopo il pari per 2-2 a Londra contro l’Arsenal nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Penso che l’arbitro non abbia avuto il coraggio di concedere un rigore meritato oggi in una situazione un po’ folle e imbarazzante”, ha dichiarato il tecnico del Bayern Monaco, protestando per un rigore non concesso sul 2-1 in favore dei bavaresi. “Ha ammesso in campo di aver visto la situazione ma che essendo i quarti di finale di Champions non avrebbe concesso un rigore per un ‘errore da ragazzino’. Ha ammesso di aver visto l’errore commesso dal giocatore”, sostiene Tuchel.

Il tecnico si riferisce a quanto accaduto al minuto 67. Il direttore di gara, l’arbitro svedese Nyberg, fischia e il portirrere dell’Arsenal Raya passa la palla al difensore Gabriel accanto a lui. Il difensore, a quel punto, ferma però la palla con le mani e la sposta, iniziando poi lui l’azione con i piedi. I calciatori del Bayern si accorgono subito della situazione e richiamano l’arbitro, il quale però non interviene.

“Era un calcio di rinvio, il portiere ha passato a un difensore e uno ha toccato la palla con la mano perché pensava che non fosse in gioco ma era in gioco! E l’arbitro ha ammesso che era in gioco ed era fallo di mano. Molto frustrante”, conclude Tuchel.