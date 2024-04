NBA 2023/2024: Milwaukee torna al successo contro Boston, Edwards mantiene i Twolves primi a Ovest. Vittoria GSW a LA

Dopo una notte di riposo per lasciare spazio alla finale dell’NCAA Tournament, la NBA torna con 14 partite a pochi giorni dalla conclusione di una RS che ha ancora tanto da dire in chiave seeding ai playoff. A Est i Milwaukee Bucks tornano alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, lo fanno nel big match contro i Boston Celtics per 104-91, provando così a blindare il secondo posto proprio dietro alla squadra di Mazzulla. La cattiva notizia è un fastidio al polpaccio per Antetokounmpo, che si sottoporrà a esami nelle prossime ore. Non mollano però i New York Knicks, vittoriosi 117-128 contro i Bulls con un’altra prestazione monstre di Jalen Brunson: 45 punti per il prodotto di Villanova. Cadono invece gli Orlando Magic 118-106 a Houston contro i Rockets (37 di VanVleet).

RISULTATI E CLASSIFICHE

Grazie ai 37 di Embiid i 76ers superano 120-102 Detroit e provano a uscire dalla zona play-in per entrare direttamente tra le prime sei, ma per il momento i Pacers resistono in sesta posizione dopo aver vinto in trasferta 123-140 a Toronto con 30 punti di Haliburton e 23 di Toppin in uscita dalla panchina. Vincono anche i Miami Heat, che con una tripla di Highsmith riescono a raggiungere i supplementari e poi si impongono 111-117 sugli Hawks: 33 per Tyler Herro, rientrato da meno di una settimana dopo circa un mese di stop.

A Ovest prosegue la lotta per il primo posto. Murray e Jokic ne mettono 28 a testa nel successo 95-111 dei Nuggets in Utah contro i Jazz, ma i Timberwolves rispondono con 51 punti di Anthony Edwards nel 130-121 su Washington: le due franchigie restano appaiate in classifica. Torna Shai Gilgeous-Alexander (40 punti) e torna a vincere e convincere anche OKC, che infligge una pesante sconfitta ai Sacramento Kings per 112-105. I Golden State Warriors tirano con un clamoroso 26/41 da tre e dominano a Los Angeles 120-134 contro i Lakers privi di Anthony Davis dopo il colpo all’occhio ricevuto domenica. Ora la franchigia della Baia può seriamente sperare di prendersi il nono posto proprio a discapito di LeBron e compagni.

Phoenix ha un inizio da incubo e non riesce più a riprendere i Clippers, cedendo 92-105 in casa, mentre Dallas con la solita tripla doppia da 39+12+10 di Doncic espugna Charlotte per 104-130. Ora i Suns sarebbero costretti al play-in, dopo essere stati superati dai New Orleans Pelicans, vincenti 100-110 a Portland con 31 di Murphy e 29 di McCollum. Nell’ultima partita della nottata, gli Spurs vincono 87-102 a Memphis.