Arsenal, Arteta: “L’impatto dei tifosi è incredibile, domani serata fantastica”

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto: “Sicuramente dovremo modificare alcune cose per creare più di quanto abbiamo fatto in casa loro. È il livello di questa competizione. Il fatto che ci siano due partite mi fa pensare che ancora non è finita e domani dovremo far bene“. Poi sui tifosi: “Penso che l’impatto che potranno avere domani sia incredibile. Non credo che se ne rendano conto. Abbiamo bisogno che giochino con noi su ogni pallone e abbiamo bisogno anche del controllo emotivo. È una bellissima occasione per vivere una di quelle notti. Mi viene voglia di giocare, domani sarà una serata fantastica“.

Arteta ha poi proseguito: “Ogni settimana, ogni avversario ha i suoi punti di forza e di debolezza e il suo modo di giocare. Abbiamo giocato queste partite molte volte in Premier League. Ci concentreremo solo su noi stessi e daremo il nostro massimo”. Chiusura sugli assenti: “Non ho molti aggiornamenti, abbiamo ancora 24 ore e stiamo cercando di avere tutti in forma per domani. Tomiyasu ha svolto la prima parte dell’allenamento così come Timber, Martinelli no. Vedremo“.