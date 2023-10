Champions League, Pedro: “Vittoria pesante da squadra”

“E’ una vittoria pesante per la prestazione di tutta la squadra. Serve continuità, quella dà tutto: dobbiamo sempre prendere in mano le partite. Non era facile in questo stadio, grazie anche a tutti i tifosi che sono venuti a Glasgow“. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Pedro dopo la vittoria contro il Celtic in Champions League. “Dove possiamo arrivare in Europa? Vediamo partita dopo partita, in Champions con un semplice dettaglio puoi risolvere la gara – ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport – anche contro l’Atletico. Non abbiamo iniziato bene il campionato, dobbiamo prendere fiducia e continuare così. Ho fatto pochi gol di testa ma questo ci dà la vittoria, la meritavamo anche così nel finale, dà fiducia e siamo tutti contenti. Adesso sto meglio, spero di giocare presto da titolare ma decide il mister. L’importante è sempre essere a disposizione della squadra“, ha concluso Pedro.