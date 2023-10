Champions League 2023/2024, il Newcastle complica il cammino al Milan: le due con il PSG sono decisive

Che il sorteggio per il Milan non fosse stato dei migliori lo si era capito sin dal giorno dell’urna di Monte-Carlo, ma dopo due giornate ne abbiamo avuto conferma. Quattro squadre in grado di esprimersi tutte su ottimi livelli e in piena corsa per il passaggio agli ottavi di finale. Il Newcastle addirittura ne fa 4 in casa al PSG di Luis Enrique e va in testa al girone con 4 punti, mentre Mbappé e soci restano a 3. Il Milan dopo i due pareggi a reti bianche è a quota 2, mentre il Borussia Dortmund chiude il Gruppo F a 1.

Il successo del Newcastle in un certo senso complica ulteriormente le cose per la squadra di Pioli, diventando una seria pretendente per il passaggio del turno. E ora le prossime due giornate saranno molto probabilmente decisive per i rossoneri, chiamati ad affrontare prima a Parigi e poi a Milano il PSG. L’ex rossonero Tonali con i suoi nuovi compagni invece sarà impegnato in un doppio confronto contro i gialloneri di Dortmund. Leao non si è nascosto nel post-partita questa sera, affermando che il Milan andrà a Parigi per vincere. Il PSG di questo inizio di stagione ha certamente messo in mostra delle debolezze, ora a sta al Milan provare ad alzare il livello, specialmente sottoporta, dove la squadra si è dimostrata poco cinica sia contro gli inglesi che contro i tedeschi.