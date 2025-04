Victor Osimhen sarà uno dei calciatori al centro del prossimo calciomercato estivo.

Il nigeriano tornerà a Napoli al termine della stagione, dopo l’annata in prestito al Galatasaray, ma il suo ritorno all’ombra del Vesuvio sarà solo momentaneo. Non ci sono dubbi, infatti, che la società partenopea ha deciso di cedere a titolo definitivo il grande protagonista dello Scudetto vinto nel 2023, con Aurelio De Laurentiis che proverà a ricavare il massimo dalla sua cessione. Una stagione, quella vissuta in Turchia, di alto livello, in cui Osimhen ha segnato tanto mandando un messaggio forte alle big d’Europa.

Per le squadre estere potrebbe essere più semplice accaparrarsi Victor Osimhen, vista la clausola da 75 milioni presente nel contratto del nigeriano e valida solo per l’estero. Tre, ad oggi, le società più interessate all’acquisto del bomber di proprietà del Napoli: Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus. Ma a queste potrebbe incredibilmente aggiungersi una super big d’Europa, che per accaparrarselo andrebbe a cedere uno dei suoi giocatori migliori.

Il Real Madrid vuole Osimhen: pronta la cessione di Vinicius

Nell’ultima settimana il Real Madrid ha prima rischiato l’eliminazione dalla Coppa del Re con il roboante 4-4 al Bernabeu contro la Real Sociedad, con la finale conquistata solo grazie alla testata di Rudiger nei supplementari. Poche ore più tardi, sempre al Bernabeu, la squadra di Ancelotti ha perso in modo clamoroso la partita di campionato contro il Valencia, un 2-1 firmato da Hugo Duro in pieno recupero. Poche ore fa, invece, il clamoroso crollo in Champions League contro l’Arsenal: un 3-0 netto e che complica la qualificazione alla semifinale, firmato da una doppietta su calcio di punizione di Declan Rice e dal gol di Mikel Merino.

Un crollo inaspettato del Real Madrid, che qualora non dovesse riuscire ad andare avanti in Champions e a vincere La Liga, potrebbe andare in direzione di una mini rivoluzione. Il primo cambio sarebbe indubbiamente quello di Carlo Ancelotti, con il ciclo del tecnico italiano che sarebbe considerato chiuso nonostante campionati e champions vinte nel suo secondo ciclo madrileno. Don Carlo potrebbe salutare Madrid e accettare la corte del Brasile. Un altro indiziato alla cessione potrebbe essere a sorpresa Vinicius Junior.

Il funambolo brasiliano potrebbe salutare Madrid nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Una cessione che permetterebbe a Kylian Mbappé di tornare a giocare sulla sinistra e che dunque lascerebbe un vuoto al centro dell’attacco. Vuoto che potrebbe essere colmato proprio da Victor Osimhen, con i Blancos che con i soldi della cessione di Vinicius andrebbero immediatamente a pagare la clausola rescissoria al Napoli.

Solo rumors, per il momento, ma Osimhen è pronto ad infiammare il mercato.