L’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia è sempre più vicina e nel corso della presentazione del torneo – avvenuta presso il Liceo Montale di Roma – sono state svelate le prime wild card assegnate dagli organizzatori. In campo maschile, come già accaduto nel Principato di Monaco in occasione del Masters 1000 in corso di svolgimento, un invito è stato riservato a Fabio Fognini. Con lui anche Francesco Passaro, Luca Nardi e il giovane talento classe ’07 Federico Cinà che ha già mostrato il suo enorme talento poche settimane fa a Miami, passando un turno del main draw. Ancora da assegnare l’ultimo invito.

ENTRY LIST MASTERS 1000 ROMA – INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

ENTRY LIST WTA 1000 ROMA – INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

LE WILD CARD PER IL TORNEO FEMMINILE

Wild cards che permettono all’Italtennis di rimpolpare la spedizione azzurra nel main draw del torneo femminile, dove solo Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti erano riuscite ad essere ammesse per diritto di classifica. E sempre seguendo il ranking, scontati gli inviti ad Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Giorgia Pedone. Un po’ una sorpresa, ma fino a un certo punto, la wild card a Tyra Caterina Grant (n°401 del ranking), 17enne dal passaporto statunitense ma nata e cresciuta in Italia da papà americano e mamma italiana, quindi con la possibilità di poter anche cambiare bandiera al compimento dei 18 anni. Gli ultimi due inviti saranno assegnati tramite le pre-qualificazioni.

LE PAROLE DI BINAGHI

“Il nostro lavoro lo abbiamo finito, con Sport e Salute abbiamo ormai terminato di allestire il site e organizzare un servizio che farà di questa manifestazione un successo. Quanto sarà grande il successo dipenderà dai risultati sportivi dei nostri giocatori. Mi sembra che le premesse siano buone”. Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nel corso della conferenza di presentazione degli Internazionali di Roma.

“Stiamo già pensando al dopo, crediamo che sia dopo che venga il bello – aggiunge -. Noi riteniamo che queste manifestazioni debbano essere un punto di partenza, uno strumento per cercare di essere il più bravi possibile in quella che è la mission dei dirigenti sportivi di una federazione, ovvero la promozione dello sport. Quello che rimane nelle casse della federazione viene dal giorno dopo speso per promozione di tennis, padel e pickleball. Quello che inizia il lunedì successivo alla finale – ribadisce -, è un ‘campionato’ che dobbiamo vincere per rendere sempre viva e infinita questa stagione straordinaria di successi del tennis italiano. Se il settore tecnico funziona, moltiplicare i praticanti significa moltiplicare le opportunità che grandi campioni possano riempirci di successi anche nei prossimi anni”.