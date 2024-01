Cesena-Olbia, il padre di Shpendi dopo l’aggressione: “Chiedo scusa per il brutto gesto, sono uscito di testa”

“Chiedo scusa per questo gesto brutto, a tutte le persone, alla società del Cesena, a tutti quelli che lavorano a Cesena, li conosco sono grandissime persone, le ho deluse. Chiedo scusa centomila volte. Come padre sono uscito un po’ di testa”. Sono le parole, al Tgr Rai dell’Emilia-Romagna, di Alex Shpendi all’uscita del commissariato di Cesena. Il padre dell’attaccante albanese Christian ieri è entrato in campo alla fine della partita di serie C con l’Olbia per aggredire un avversario del figlio.