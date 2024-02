Caso scommesse, Fabrizio Corona rischia processo per diffamazione aggravata: indagati anche Ricci e Staffelli

E’ stata chiusa da parte dalla Procura di Milano l’inchiesta per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona, denunciato dai calciatori Stephan El Shaarawy, Nicolò Casale e Nicola Zalewski. Citati dal “re dei paparazzi” in occasione del caso scommesse, i tre si sono sempre dichiarati estranei alla vicenda e l’attaccante della Roma e il difensore della Lazio hanno presentato una querela. Oltre a Corona, l’avviso di conclusione indagini riguarda anche due personalità di Striscia la Notizia – tg a cui il noto fotografo aveva fatto i nomi dei calciatori – vale a dire il direttore Antonio Ricci e l’inviato Valerio Staffelli, oltre a Luca Arnau della testata online Dillinger. Per tutti gli indagati, come riporta l’Ansa, potrebbe arrivare la citazione diretta a giudizio.

“Quando si tratta di Corona i processi viaggiano come un freccia rossa: quattro mesi per finire le indagini!! Vedremo gli atti e poi ci difenderemo al massimo. Abbiamo la forza e gli elementi per farlo. Come sempre”. E’ il commento dell’avvocato Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, alla chiusura dell’inchiesta della Procura di Milano per diffamazione aggravata a carico dell’ex agente fotografico, dopo le denunce presentate dall’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, da Nicolò Casale, difensore della Lazio, e da Nicola Zalewski, terzino giallorosso.