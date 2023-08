Caso Rubiales, il governo spagnolo chiede alla Rfef un’inchiesta trasparente e urgente

Il governo spagnolo ha chiesto alla Federcalcio di aprire un’inchiesta trasparente e urgente per il bacio sulle labbra dato dal presidente Luis Rubiales alla calciatrice Jenni Hermoso dopo la vittoria dei Mondiali in Australia e durante la premiazione. Il segretario allo Sport, Victor Francos, anche presidente del Consiglio superiore dello Sport, ha avvertito la Rfef che se non interverrà si procederà in modo coatto: “Immagino che le persone competenti sentiranno le due parti coinvolte e poi stileranno un rapporto. Ho spiegato alla federazione che il rapporto dovrà essere urgente e trasparente perché, se non lo è, saremo obbligati a prendere misure complementari corrispondenti”, ha detto a Cadena Ser.

Nel frattempo, anche l’americana Megan Rapinoe ha attaccato Rubiales e ricordato anche l’esultanza sguaiata dopo la sfida contro l’Inghilterra, quando si è toccato le parti basse poco distante dalla regina Letizia di Spagna e dalla figlia di 16 anni.