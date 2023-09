Sollevamento pesi, Mondiali Riyad 2023: strepitoso Massidda, argento nei 61 kg

Strepitoso argento di Sergio Massidda nel sollevamento pesi (categoria 61 kg maschile) ai Mondiali di Riyad 2023. L’azzurro è stato protagonista di una gara strepitosa, prima nello strappo e poi nello slancio, e l’aggregato gli consente, anche grazie ad alcuni tentativi falliti da altri candidati come lui al podio, di mettersi al collo una fantastica medaglia d’argento iridata. Il weightlifter italiano si deve arrendere soltanto al cinese Li Fabin, che ottiene 167 kg nello slancio e porta così a 308 kg il totale (141 kg nello snatch), conquistando la medaglia d’oro.

L’azzurro gira bene nello slancio e tiene al meglio con la spinta, riuscendo a sollevare al secondo tentativo 165 kg (il primo lo aveva fallito dopo l’apertura perfetta a 163 kg) per un complessivo peso di 302 kg se si sommano i 137 dello strappo, che anche in quel caso era il secondo punteggio della classifica provvisoria. Per Massidda, dunque, una prestazione maiuscola, nella quale con tanta consapevolezza dei propri mezzi è riuscito a brillare nei due momenti della gara, lo strappo e lo slancio, mettendosi alle spalle tantissimi altri atleti più quotati, un’ottima iniezione di fiducia per lui in vista dei prossimi appuntamenti.