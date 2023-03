Caso Robinho, l’ex attaccante convocato con urgenza dal Tribunale brasiliano

Continuano i problemi giudiziari per l’ex attaccante del Milan, Robinho. Nelle ultime ore, infatti, la presidente del Tribunale superiore di giustizia brasiliano Maria Thereza de Assis Moura, ha ordinato la convocazione immediata dell’ex calciatore per accompagnare l’iter di omologazione della sentenza italiana. Secondo la togata, la difesa di Robinho potrebbe contestare l’omologazione della sentenza in Brasile. La citazione, a sua volta, è la prima fase di questo processo di riconoscimento. L’ex attaccante è stato condannato a nove anni di carcere per violenza sessuale, ma la Costituzione brasiliana impedisce l’estradizione di connazionali per reati commessi in un altro Paese. Per questo l’Italia ha chiesto formalmente che sconti la pena in un carcere brasiliano.