Running, tutto pronto per la Mezza Maratona di Vittorio Veneto: presenti Razine e Bamoussa

E’ ufficialmente partito il countdown per la Mezza Maratona di Vittorio Veneto 2023, che andrà in scena domenica 19 marzo. Sulla distanza di 21,097 km verranno assegnati i titoli veneti della specialità, il debutto dell’Urban Trail (10 km) e la tradizionale Family Run per tutti (6 km). La competizione vedrà impegnati importanti atleti azzurri come Marouan Razine e Abdoullah Bamoussa, che parteciperanno alla gara sulla classica distanza dei 21,097 km.

Il trentunenne del Centro Sportivo Esercito, Marouan Razine, vanta cinque titoli italiani assoluti, quattro in pista (5000 metri) e uno su strada (10 km). E’ stato bronzo a squadre agli Europei di cross del 2014, sesto nei 3000 metri agli Europei indoor del 2017 e nella passata stagione ha portato il record personale sulla distanza a 1h05’17”. Il trentaseienne dell’Atletica Brugnera Friulintagli, Abdoullah Bamoussa, è stato finalista nei 3000 siepi agli Europei del 2016, stagione in cui sulla stessa distanza ha partecipato anche all’Olimpiade di Rio de Janeiro. Risiede nel Bellunese, ma a Vittorio Veneto torna sempre volentieri perché in città ha iniziato a praticare l’atletica da ragazzino. Accreditato di un personale di 1h05’10” (2021), il 5 marzo ha vinto la mezza di Brugnera in 1h07’28”. Insomma, la forma c’è.

Anche il gambiano Ousman Jaiteh cercherà di ottenere un piazzamento sul podio, indossando la casacca trevigiana dell’Atletica San Biagio: ha un record di 1h05’27” (2018) che lo accredita tra i principali pretendenti alla vittoria. Al femminile, pronostici per la giovane bellunese Sara Mazzucco (Atl. Dolomiti Belluno): nel 2022 si è laureata campionessa italiana under 23 di trail corto, ma eccelle anche su strada, dove ha un personale di 1h19’57” (2022).

La Maratonina della Vittoria si svilupperà sul tradizionale percorso con partenza dal centro di Vittorio Veneto (start in Piazza del Popolo). La prima, velocissima parte di gara si svilupperà in direzione di Cappella Maggiore e Sarmede, mentre il riavvicinamento alla città porterà gli atleti a percorrere la pista ciclabile lungo il fiume Meschio, sino a tornare in Piazza del Popolo. Ci saranno anche due eventi aperti a tutti con la Vittorio City Run: il debutto di un Urban Trail, sulla distanza di 10 km, con 470 metri di dislivello, che percorrerà gli impegnativi sentieri attorno al Monte Altare, e la tradizionale Family Run, corsa e camminata su un percorso più breve (6 km) e adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini. Le iscrizioni saranno possibili sino a pochi minuti dal via. Costo di partecipazione: 3 euro senza riconoscimento, 5 euro con riconoscimento, di cui 0,50 euro devoluti al Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto.