Caso plusvalenze, Giorgetti: “Non escludo novità o proposte, la norma potrebbe cambiare”

“Come Mef abbiamo assisitito al dibattito pubblico in cui si è dato per scontato che ci sia stato un ricorso sistematico a plusvalenze fittizie nel mondo del calcio, quindi lo Stato vuole capire cosa significa questo ‘fittizio’. Al ministero stiamo riflettendo se la normativa fiscale fotografa in modo coerente e corretto questo fenomeno”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ospite all’edizione di Telefisco 2023, sottolineando: “Non escludo novità o proposte da parte del governo in questo senso. La norma potrebbe cambiare, abbiamo avviato un analisi su un fenomeno che tutti dicono avvenga, ma se è così lo Stato deve mettere mano ed evitare che accada”.