Australian Open 2023, padre di Djokovic filmato con tifosi filorussi e magliette di Putin (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 60

Nuova gatta da pelare, quantomeno a livello di PR, per Novak Djokovic e il suo staff a causa dei comportamenti del padre. Srdjan Djokovic è stato infatti filmato a Melbourne Park mentre sventola bandiere filorusse con i tifosi agli Australian Open. La stessa Federazione australiana di tennis ha reso noto che quattro persone “hanno esposto bandiere e simboli inappropriati e hanno minacciato le guardie di sicurezza”. Secondo il quotidiano Melbourne Age, l’uomo avrebbe detto in serbo: “Viva la Russia”. L’ambasciatore ucraino in Australia e Nuova Zelanda, Vasyl Myroshnychenko, aveva chiesto un intervento dopo che la scorsa settimana erano state viste diverse bandiere di questo tipo tra la folla. “Tra le bandiere serbe ci sono: una bandiera russa, Putin, il simbolo Z, la cosiddetta bandiera della Repubblica Popolare di Donetsk”, ha twittato nei giorni scorsi allegando un link al video. “E’ davvero vergognoso”, ha aggiunto il diplomatico, riferendosi alla Federazione tennistica australiana e gli organizzatori dell’Open. Di seguito il video girato dalla tv australiana 7News.