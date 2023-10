Caserta: firmato il contratto per il nuovo stadio

E’ stato firmato presso il Comune di Caserta il contratto per la costruzione del nuovo stadio della città. Il sindaco Carlo Marino, dichiara: “Oggi scriviamo una pagina importante della storia della nostra città: sarà realizzato uno stadio innovativo, che consentirà alla Casertana di crescere e di raggiungere risultati sportivi sempre più importanti e che sarà aperto all’intera cittadinanza e avrà tante funzioni. Parliamo dello Stadio della Città di Caserta, un patrimonio dell’intera comunità, un’opera ad alta valenza sociale. Lo Stadio diventa un elemento importante di rigenerazione urbana nonché uno spazio sociale da vivere tutti insieme. Realizzando questa struttura, Caserta diviene esempio a livello nazionale: siamo la prima città che realizza un impianto nuovo, moderno, all’avanguardia grazie alla Legge Stadio. È una grande soddisfazione per tutti noi. Intendo ringraziare il Presidente della Casertana, Giuseppe D’Agostino, che ci ha sempre creduto e che sta investendo tanto per la nostra amata squadra, e il concessionario, che ha puntato su Caserta e ha proposto un progetto di ottima qualità”