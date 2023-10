Nba, Philadelphia 76ers: secondo allenamento di fila saltato da Harden

La guardia dei Philadelphia 76ers James Harden ha saltato per la seconda volta in fila gli allenamenti in vista dell’inizio della regular season, il 24 ottobre notte. I Sixers affermano che il giocatore, da tempo in rotta con la società, è stato assente per una questione personale. Il coach Nick Nurse ha detto che molto probabilmente Harden non giocherà nelle ultime partite di preseason e che è alla ricerca di uno scambio valido. L’ex stella degli Houston Rockets ha da tempo visto incrinarsi il rapporto con il presidente della squadra Daryl Morey.