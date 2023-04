Carlo Pacifici eletto alla guida dell’Aia: “Sarò il presidente di tutti”

di Mattia Zucchiatti

Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell’Aia, l’Associazione italiana arbitri. Unico candidato delle elezioni di questa mattina nel Centro Tecnico Federale di Coverciano, il dirigente della sezione di Roma1 ha ottenuto 260 voti, a fronte di 50 schede bianche dai 310 delegati che hanno espresso il voto. Vicepresidente è stato eletto Alberto Zaroli. Pacifici succede ad Alfredo Trentalange, costretto alle dimissioni lo scorso 18 dicembre dopo il caso d’Onofrio. Dopo una carriera di arbitro in Serie A nella seconda metà degli anni ’90, Pacifici è stato vicecommissario Can D (1995-1997), poi presidente del Cra Lazio (2006-2009), commissario Cai (2009-2013), e commissario Can D (2013-2017). Dal marzo 2021 era componente del Comitato Nazionale Aia. SPR

Soddisfatto Pacifici che sul palco di Coverciano ringrazia “di cuore chi mi ha votato e anche chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da domani sarò il presidente di tutti, nessuno escluso”. Poi un ulteriore ringraziamento “ai miei maestri Luigi Agnolin e Vittorio Benedetti, che mi hanno insegnato ad essere un dirigente e una persona onesta nella vita di tutti i giorni non solo in ambito sportivo. Da domani ci rimbocchiamo le maniche per il bene, l’interesse e il futuro della nostra associazione”.