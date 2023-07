Calhanoglu: “L’Inter deve puntare sempre alla vetta. Concentrato sullo scudetto”

Hakan Calhanoglu è diventato ormai una certezza in casa Inter. Dopo la sua seconda stagione, il centrocampista turco si accinge alla sua terza stagione in nerazzurro che, spera, sia quello che porterà il titolo di Campione d’Italia. Calhanoglu ha parlato ai microfoni del magazine The Digest.

Queste le sue parole: “Abbiamo ottenuto molto la scorsa stagione. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana e raggiunto la finale di Champions League per la prima volta in 13 anni. In questa stagione, vogliamo far bene dall’inizio. Sono particolarmente concentrato sulla Serie A e sullo scudetto. Ci sono alcune squadre forti in Serie A, ma siamo ben preparati. L’Inter deve essere sempre in testa alla classifica. Il club sta facendo un ottimo lavoro. Ecco perché negli ultimi anni ha fatto bene in Serie A. Il fatto che abbiamo vinto due coppe per la seconda stagione consecutiva è perché il club sta facendo molto bene, e questa stagione non sarà diversa“.

Sul clima in squadra: “Dipende dal tipo di giocatori che hai. Ci sono molti giocatori diversi nella squadra, ognuno con la propria personalità. Questo è il mio terzo anno all’Inter e penso che tutti i giocatori di questa squadra abbiano un cuore grande. Sono tutti ragazzi divertenti e quando arrivano nuovi giocatori tutti sono pronti ad aiutare. Sia dentro che fuori dal campo. Lo stesso vale per il personale del club. Sono tutte brave persone“.