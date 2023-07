Bayern Monaco, niente accordo con il Tottenham per Kane

Non ci sarebbe nessun accordo ancora fra il Tottenham e Bayern Monaco per Harry Kane. L’attaccante inglese è il primo obiettivo di mercato dei tedeschi, ma gli Spurs non hanno nessuna intenzione di mollare la presa e cedere l’attaccante.

Secondo Sky Sports Uk la distanza fra le parti sulla valutazione del cartellino sarebbe ancora ampia. La trattativa dovrebbe comunque andare avanti, con Kane disponibile al trasferimento in caso di intesa fra i due club. I prossimi giorni saranno decisivi, ma se il Bayern Monaco non pagherà la clausola, difficilmente il Tottenham lascerà partire Kane.