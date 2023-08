Calciopoli, Cobolli Gigli: “Anche l’Inter coinvolta ma accuse scomparse”

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha commentato la sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso di respingere il ricorso bianconero e dunque di lasciare all’Inter lo scudetto del 2006: “Mi aspettavo una decisione del genere da parte del Consiglio di Stato. Di tutta la vicenda di Calciopoli una cosa in particolare non riesco a mandare giù, ovvero che il faldone con le accuse nei confronti dell’Inter sia improvvisamente scomparso dal processo sportivo e ricomparso dopo 5 anni quando ormai i fatti erano prescritti“, le sue parole all’Adnkronos.

Il titolo fu vinto dai bianconeri sul campo e dopo essere stato revocato dalla giustizia sportiva per lo scandalo di Calciopoli, fu assegnato all’Inter dal commissario della Figc Guido Rossi. Cobolli Gigli però non ci sta, e prosegue: “Anche il club nerazzurro era pesantemente coinvolto come affermato anche dal procuratore Palazzi. Se fossero andati a giudizio con ogni probabilità sarebbero stati anche loro penalizzati e si sarebbe davvero fatta giustizia“.