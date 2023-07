Calciomercato: Brozovic è un nuovo giocatore dell’Al-Nassr

Attraverso un video postato sui social, l’Al-Nassr ha ufficializzato l’acquisto di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato saluta così l’Inter dopo otto anni e mezzo per iniziare una nuova esperienza in Arabia Saudita. Lascia spazio a poche interpretazioni il filmato postato dal club sui suoi profili social, dove si un giocatore con la maglia dell’Al-Nassr che prende in mano una bomba, chiaro riferimento al tatuaggio sul collo di Brozovic.