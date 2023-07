Atletico Madrid, ufficiale l’arrivo di Javi Galan: firma fino al 2026

Javi Galán è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il terzino spagnolo classe 1994 arriva dal Celta Vigo e vestirà la maglia biancorossa fino al 30 giugno 2026. “Cresciuto nelle categorie giovanili del Córdoba, ha esordito con la prima squadra del club andaluso nella stagione 2016/17. Nel 2019 ha intrapreso una nuova sfida professionale facendo il salto nella massima categoria del calcio spagnolo con l’Huesca. Ha trascorso due stagioni e mezzo con la squadra di Huesca ed è stato coinvolto nella promozione della squadra alla Liga nella stagione successiva. Nella stagione 2021/22, il Celta de Vigo ha ingaggiato Javi Galán. Ha giocato per la squadra di Vigo nelle ultime due stagioni, per un totale di 79 partite e ha segnato un gol. Javi Galán si distingue per la sua grande proiezione offensiva, le sue corse verso la linea di porta e i suoi cross in area”, scrive la società spagnola nella nota ufficiale.