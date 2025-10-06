Dopo la fine della sesta giornata di campionato, spazio alla sosta internazionale. Ecco le sfide dell’Italia di Gennaro Gattuso.

Torna l’Italia di Gennaro Gattuso. Il nuovo CT della Nazionale ha fatto il suo esordio nei match contro l’Estonia e Israele, riuscendo a vincere rispettivamente 5-0 contro i baltici e con un rocambolesco 5-4 nella sfida successiva.

Serve continuare a vincere per migliorare la classifica deficitaria, che vede sì l’Italia al secondo posto, ma costretta a inseguire la Norvegia dopo il netto ko per 3-0 all’esordio.

Italia, previsti i match contro Estonia e Israele: date e orari

La Nazionale si riunirà per preparare le due importanti sfide. Si giocherà nuovamente contro le due selezioni già affrontate da Gattuso, invertendo però gli stadi. Gli Azzurri giocheranno in Estonia, mentre poi ospiteranno Israele.

La sfida contro l’Estonia andrà in scena sabato 11 ottobre 2025 dalle ore 20:45. Per quanto riguarda la sfida a Israele, si giocherà tre giorni dopo, il 14 ottobre 2025, sempre nello slot delle 20:45.

Attenzione anche alla Norvegia, che giocherà solo contro Israele giorno 11 ottobre, sempre alle 20:45.