Come ogni giorno, sono diversi gli appuntamenti dello sport in tv. Oggi giornata speciale, con l’inizio della Serie A di volley femminile.

Dopo i successi con le nazionali, che hanno visto l’Italia vincere il Mondiale sia per quanto riguarda le donne sia per quanto riguarda gli uomini, tornano i campionato con i propri club di appartenenza.

Oggi, infatti, ha inizio la Serie A1 di volley femminile, che vedrà alcune partite della prima giornata della stagione 2025/2026.

Sport in tv lunedì ottobre: non solo volley, il programma completo

Oltre l’inizio della Serie A femminile, per oggi è in programma anche l’inizio della Serie A di basket maschile e, per quanto riguarda il ciclismo, andrà in scena la Coppa Bernocchi, giunta all’edizione n° 106.

non prima delle 10:00 Tennis, Masters 1000 Shangai Darderi-Musetti – Diretta tv Sky Sport Tennis

12:30 Ciclismo, Coppa Bernocchi (191,6 km) – Diretta tv dalle 15:25 su RaiSport, streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, DAZN

19:30 Sollevamento pesi, Mondiali – Diretta streaming su Weightlifting House TV

20:00 Basket, 1a giornata Serie A maschile: Virtus Bologna-Napoli Basketball – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e streaming su SkyGo, Now e LBATV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: Busto Arsizio-Conegliano – Diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay e VBTV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: Pinerolo-Scandicci – Diretta streaming su DAZN e VBTV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: Firenze-Chieri – Diretta streaming su VBTV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: Milano-Bergamo – Diretta streaming su DAZN e VBTV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: San Giovanni in Marignano-Novara – Diretta streaming su VBTV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: Macerata-Cuneo – Diretta streaming su VBTV

2:15 NFL, Jacksonville Jaguars-Kansas City Chiefs – Diretta streaming su DAZN