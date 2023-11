Calcio, Quagliarella annuncia il ritiro: “Sono in condizioni fisiche inaccettabili per continuare”

All’età di 40 anni, Fabio Quagliarella ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L’attaccante era svincolato da agosto dopo la fine della sua esperienza con la Sampdoria. “Sono costretto a dire basta. Anche se dovesse arrivare una chiamata, sono in condizioni fisiche inaccettabili per giocare – ha spiegato a Sky Sport – Il mio sogno? Restare nel mondo del calcio. Voglio capire il ruolo che più mi si addice, ma c’è tempo per capire quale strada intraprendere“. 182 gol in 18 stagioni di Serie A per Quagliarella, che in carriera ha vinto tre scudetti, tutti con la Juventus, e due Supercoppe italiane, sempre con i bianconeri. In Nazionale vanta invece28 presenze e 9 reti, l’ultima nel 2019 contro il Liechtenstein, che gli ha permesso di diventare il marcatore azzurro più anziano (36 anni e 54 giorni).