F1, Toto Wolff: “Pensiamo ad Abu Dhabi per difenderci dalla Ferrari”

Gara in penombra per la Mercedes a Las Vegas. Lewis Hamilton chiude settimo, seguito da George Russell. E il secondo posto della classifica costruttori è insidiato dalla Ferrari, che si è portata soli a 4 punti. Il team principal Toto Wolff però guarda il lato positivo: “Nel complesso penso che il fine settimana possa essere assolutamente promosso a pieni voti. Abbiamo vissuto un bellissimo spettacolo, anche se nel nostro caso non siamo stati protagonisti. Sapevamo che il lay-out non fosse dei migliori per la nostra macchina, ma le cose non hanno nemmeno girato nella nostra direzione”. E sulla prestazione dei due piloti: “Lewis Hamilton partiva indietro e stava provando a risalire e la Safety Car non gli ha dato una mano. Russell ha disputato una buona prova ma il contatto con Max Verstappen gli ha rovinato la corsa e non aveva più modo per risalire la china. Adesso dobbiamo focalizzarci su Abu Dhabi per tornare sul podio e difendere il secondo posto nei costruttori”.