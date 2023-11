Calcio, Pier Silvio Berlusconi: “Diritti TV della Coppa Italia pagati 51 milioni, quelli della Champions costano troppo”

L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha analizzato il tema dei diritti TV nel mondo del calcio nel corso dell’incontro con la stampa per tracciare il bilancio della stagione televisiva. “Siamo riusciti a prendere la Coppa Italia – ha detto -, ma per quanto riguarda la Champions League, ormai vola a prezzi non sostenibili per un broadcaster che vive di sola pubblicità. Siamo felici di aver confermato la Coppa Italia fino al 2027, tutto il calcio funziona in tv ma il costo del diritto è squilibrato, causa perdite troppo rilevanti“. Poi Berlusconi ha rivelato le cifre dell’acquisto del pacchetto diritti tv per la competizione, che comprende anche la Supercoppa Italiana: “Abbiamo pagato 51 milioni di euro, tre più della volta scorsa ma ci sono due partite in più e dei bonus legati a orari e turni per favorire la nostra raccolta pubblicitaria“.